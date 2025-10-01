Busz gázolt vadat a 6-oson, útlezárásra kell számítani!

Vaddal ütközött össze egy kisbusz a 6-os főút Szigetvárról Botykapeterdre vezető szakaszán, a 228. kilométernél – olvasható a katasztrófavédelem honlapján. A szigetvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben egy ember utazott. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.