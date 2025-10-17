október 17., péntek

Félelmetes, vigyázz, ha erre jársz!

2 órája

Dermesztő: elkóborolt lovak vágtáznak az úton Baranyában

Egy csoporttag tette közzé a figyelmeztetést.

Bama.hu

Négy ló járja Hosszúhetény utcáit, tette közzé egy csoporttag a településhez kötődő Facebook-oldalon. Az elkóborolt négylábúak roppant nagy balesetveszélyt jelentenek, minden autós vigyázzon, aki a környéken jár. 

Információink szerint a településen mindent megtesznek, hogy biztonságba helyezzék az állatokat, és megtalálják a gazdájukat.

 

 

