Félelmetes, vigyázz, ha erre jársz!
1 órája
Dermesztő: elkóborolt lovak vágtáznak az úton Baranyában
Egy csoporttag tette közzé a figyelmeztetést.
Négy ló járja Hosszúhetény utcáit, tette közzé egy csoporttag a településhez kötődő Facebook-oldalon. Az elkóborolt négylábúak roppant nagy balesetveszélyt jelentenek, minden autós vigyázzon, aki a környéken jár.
Információink szerint a településen mindent megtesznek, hogy biztonságba helyezzék az állatokat, és megtalálják a gazdájukat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre