Döbbenetes helyszíni fotók: egy taxi is érintett volt a hármas karambolban (GALÉRIA+VIDEÓ)
Egészen elképesztő órákon vagyunk túl.
Két hármas karambol is történt vasárnap este Baranya vármegyében.
Hatalmas balszerencse zúdult Baranya vármegyére vasárnap este, több baleset is történt a megye útjain.
Ezek közül az egyik Pécs, Nagyárpád és Kozármisleny között, az 57-es úton. A karambolban három autó volt érintett, köztük egy taxi is. Információink szerint az autókból mindenki ki tudott szállni, de a helyszínre mentő is érkezett. Teljes útzár van érvényben, mindenkit visszafordítanak. Kerestük a sérültekkel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ), válaszuk esetén frissítjük cikkünket.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy rendőri intézkedésre nem volt szükség, a felek egymásközt megoldották az ügyet.
Hármas karambol történt Baranyában. Döbbenetes helyszíni fotók!Fotók: Kovács Liliána
Bama.hu videó
