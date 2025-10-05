október 6., hétfő

8 órája

Döbbenetes helyszíni fotók: egy taxi is érintett volt a hármas karambolban (GALÉRIA+VIDEÓ)

Egészen elképesztő órákon vagyunk túl.

Két hármas karambol is történt vasárnap este Baranya vármegyében.

Forrás: Kovács Liliána

Hatalmas balszerencse zúdult Baranya vármegyére vasárnap este, több baleset is történt a megye útjain. 

Ezek közül az egyik Pécs, Nagyárpád és Kozármisleny között, az 57-es úton. A karambolban három autó volt érintett, köztük egy taxi is. Információink szerint az autókból mindenki ki tudott szállni, de a helyszínre mentő is érkezett. Teljes útzár van érvényben, mindenkit visszafordítanak. Kerestük a sérültekkel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ), válaszuk esetén frissítjük cikkünket.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy rendőri intézkedésre nem volt szükség, a felek egymásközt megoldották az ügyet. 

Hármas karambol történt Baranyában. Döbbenetes helyszíni fotók!

Fotók: Kovács Liliána

