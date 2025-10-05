Döbbenetes helyszíni fotók: egy taxi is érintett volt a hármas karambolban (GALÉRIA+VIDEÓ)

Hatalmas balszerencse zúdult Baranya vármegyére vasárnap este, több baleset is történt a megye útjain.

Ezek közül az egyik Pécs, Nagyárpád és Kozármisleny között, az 57-es úton. A karambolban három autó volt érintett, köztük egy taxi is. Információink szerint az autókból mindenki ki tudott szállni, de a helyszínre mentő is érkezett. Teljes útzár van érvényben, mindenkit visszafordítanak. Kerestük a sérültekkel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ), válaszuk esetén frissítjük cikkünket.