Dőltek a fák, hatalmas késés jött össze
Péntek reggel fakidőlés okozott fennakadást a Pécs–Villány vasútvonalon, emiatt több járat jelentős késéssel közlekedett.
A MÁV tájékoztatása szerint a Pécsről 5:08-kor Pélmonostorra indult 8110-es számú személyvonat mintegy 95–100 percet késik. A vasúti közlekedést akadályozó fát a szakemberek 7:25-re eltávolították, így fokozatosan áll helyre a menetrend.
A délelőtti órákban 25–45 perces késésekre kellett számítani, ami körülbelül 9 óráig állt fenn.
