Dőltek a fák, hatalmas késés jött össze

A MÁV tájékoztatása szerint a Pécsről 5:08-kor Pélmonostorra indult 8110-es számú személyvonat mintegy 95–100 percet késik. A vasúti közlekedést akadályozó fát a szakemberek 7:25-re eltávolították, így fokozatosan áll helyre a menetrend.

A délelőtti órákban 25–45 perces késésekre kellett számítani, ami körülbelül 9 óráig állt fenn.