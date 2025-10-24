október 24., péntek

Dőltek a fák, hatalmas késés jött össze

Péntek reggel fakidőlés okozott fennakadást a Pécs–Villány vasútvonalon, emiatt több járat jelentős késéssel közlekedett.

Bama.hu
Fotó: MW

 A MÁV tájékoztatása szerint a Pécsről 5:08-kor Pélmonostorra indult 8110-es számú személyvonat mintegy 95–100 percet késik. A vasúti közlekedést akadályozó fát a szakemberek 7:25-re eltávolították, így fokozatosan áll helyre a menetrend.

A délelőtti órákban 25–45 perces késésekre kellett számítani, ami körülbelül 9 óráig állt fenn

 

