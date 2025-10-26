Drámai frontális karambol a 66-os úton: a roncsból mentették ki az egyik sofőrt (HELYSZÍNI FOTÓK)

Szemből egymásba rohant két személykocsi a 66-os főút Mánfa és Pécs közötti szakaszán. A 7-es kilométernél történt balesethez a pécsi és a komlói hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egyik járműben ketten ültek, ők ki tudtak szállni járművükből. A másik kocsiban csak a sofőr utazott, őt a mentőszolgálat munkatársaival közösen a tűzoltók emelték ki az autóból. A főút érintett szakaszán átmenetileg csak félpályán haladhat a forgalom. Az elsődleges információk szerint egy ember biztosan megsérült a balesetben. Az ő sérülésének fokáról egyelőre nincs értesülés, amennyiben az Országos Mentőszolgálat tájékoztat, frissítjük cikkünket.

Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy kollégái teljes útzár mellett helyszínelnek, az autósokat a Komlói út vége után visszafordítják, kerülni István-akna felé lehet (16:45).

Frontális karambol történt a 66-os úton. Forrás: Németh Zoltán Memo Car

