Bama.hu videó
1 órája
Drámai percek Pécsen: tűz ütött ki egy sorházban (VIDEÓ+GALÉRIA)
Október 26-án 15 óra után pár perccel adta hírül a katasztrófavédelem, miszerint tűz ütött ki Pécsen.
ILLUSZTRÁCIÓ
Forrás: MW
A Kishegyi dűlőn történt a tűzeset, ahol tűzoltói beavatkozásra volt szükség egy sorházban. Az ingatlan két szobája teljesen kiégett, a lángok egy szomszédos területre is átterjedtek. A pécsi hivatásos tűzoltók egy gázpalackot hoztak ki az épületből, valamint két vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén a Katasztrófavédelem híradása szerint.
Frissítés (15:41)
Sárkány Sándor, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője a Bama.hu-nak elmondta, hogy a tüzet feltételezhetően egy kályhából kipattant szikra okozhatta.
Tűz ütött ki Pécsen: lángok csaptak fel egy sorházbanFotók: Löffler Péter
Bama.hu videó
