október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bama.hu videó

1 órája

Drámai percek Pécsen: tűz ütött ki egy sorházban (VIDEÓ+GALÉRIA)

Címkék#láng#tűzeset#bama.hu videó#Kishegyi dűlő#vízsugár#gázpalack

Október 26-án 15 óra után pár perccel adta hírül a katasztrófavédelem, miszerint tűz ütött ki Pécsen.

Bama.hu
Drámai percek Pécsen: tűz ütött ki egy sorházban (VIDEÓ+GALÉRIA)

ILLUSZTRÁCIÓ

Forrás: MW

A Kishegyi dűlőn történt a tűzeset, ahol tűzoltói beavatkozásra volt szükség egy sorházban. Az ingatlan két szobája teljesen kiégett, a lángok egy szomszédos területre is átterjedtek. A pécsi hivatásos tűzoltók egy gázpalackot hoztak ki az épületből, valamint két vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén a Katasztrófavédelem híradása szerint.

Frissítés (15:41)

Sárkány Sándor, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője a Bama.hu-nak elmondta, hogy a tüzet feltételezhetően egy kályhából kipattant szikra okozhatta. 

Tűz ütött ki Pécsen: lángok csaptak fel egy sorházban

Fotók: Löffler Péter

 

Bama.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu