Drámai percek Pécsen: tűz ütött ki egy sorházban (VIDEÓ+GALÉRIA)

A Kishegyi dűlőn történt a tűzeset, ahol tűzoltói beavatkozásra volt szükség egy sorházban. Az ingatlan két szobája teljesen kiégett, a lángok egy szomszédos területre is átterjedtek. A pécsi hivatásos tűzoltók egy gázpalackot hoztak ki az épületből, valamint két vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén a Katasztrófavédelem híradása szerint.

Frissítés (15:41)

Sárkány Sándor, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője a Bama.hu-nak elmondta, hogy a tüzet feltételezhetően egy kályhából kipattant szikra okozhatta.