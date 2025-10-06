Drámai pillanatok: a frissen vett vészjelző mentett meg egy baranyai családot

Melléképületek tüzénél avatkoztak be a siklósi és pécsi egységek: teljesen kiégett egy több mint tíz négyzetméter alapterületű melléképület péntek délután Harkányban. A tárolóként használt helyiségben lévő kályhából pattanhatott ki egy szikra, a lángok gyorsan terjedtek. A tűz a melléképület tetőszerkezetére, illetve a tároló környezetére is átterjedt – csaknem száz négyzetméteren égett az aljnövényzet. A siklósi hivatásos két vízsugárral eloltották a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

Fotó: Siklós HTP

Szombat délután Cserkúton történt hasonló eset – egy tíz négyzetméteres melléképület, illetve a közvetlen környezetében lévő növényzet égett. Az esethez a pécsi hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották, az egység eloltotta a lángokat. A szolgáltató áramtalanította a helyszínt, az áramkimaradás nagyjából két órán keresztül állt fenn. A tűzeset során személyi sérülés nem történt.

Szabadterületen keletkezett tűz Szőkéden

Ötszáz négyzetméteren égett aljnövényzet péntek délután Szőkéd külterületén. A tűzesetnél a pécsi hivatásos tűzoltók avatkoztak be, akik vízsugárral és kézi szerszámokkal oltották el a lángokat.

Fotó: Pécs HTP

Két baleset is történt Pécsett szombat este

Két személyautó ütközött össze szombat este Pécsett, a Pollack Mihály utcában. A kocsikat a tűzoltók áramtalanították, a balesetben senki sem sérült meg.

Késő este a Szigeti úton történt baleset: egy kisteherautó hátulról nekiütközött egy személyautónak, amely az ütközés következtében az oldalára borult. A pécsi hivatásos tűzoltók a szélvédő kivágásával szabadították ki a kocsiban egyedül utazó sofőrt, a mentősök kórházba szállították. A tűzoltóegység emellett a kisteherautó áramtalanítását végezte el, annak sofőrje nem sérült meg.

Jó döntés volt beszerezni a vészjelzőt!

Jelzett a szén-monoxid-érzékelő vasárnap délelőtt Pécsett, egy Munkácsy Mihály utcai társas házi lakásban. A vészjelzőt a tulajdonosok pár nappal korábban vásárolták. A lakásban élő négy ember lekapcsolta a gázkazánt, kinyitotta az ablakokat, majd értesítette a katasztrófavédelmet. A pécsi hivatásos tűzoltók visszakapcsolták a gázkészüléket, ezután ki tudták mutatni a szén-monoxid jelenlétét a levegőben. A szolgáltató kizárta a kazánt a rendszerből. Két lakó rosszul érezte magát, ezért a mentősök kórházba szállították őket. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.