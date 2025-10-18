Drogszemüveget adtak a gyerekekre

Külön hangsúlyt kapott az, hogy minden döntésnek következménye van, és a legjobb megelőzés az információ megléte, az önismeret és a tudatos életvitel. Az előadó gyakorlati példákkal szemléltette a kábítószerfogyasztás következményeit, hiszen akár az „egyszeri kipróbálás” is tragédiához vezethet.

A gyerekek kipróbálhatták a drogszemüveget és szemléltető kisvideókat nézhettek meg a témával kapcsolatban.