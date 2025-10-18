Drogszemüveget adtak a gyerekekre

október 18., szombat

Címkék#BVSZC Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskolában#drogszemüveg#kábítószer

Kaszás Endre

Drogprevenciós előadássorozatot tartott a BVSZC Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskolában a Komlói Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsadója. A diákok figyelmét a RedP program keretében hívta fel a káros szenvedélyek veszélyeire, a függőség kialakulásának folyamatára. 

Külön hangsúlyt kapott az, hogy minden döntésnek következménye van, és a legjobb megelőzés az információ megléte, az önismeret és a tudatos életvitel. Az előadó gyakorlati példákkal szemléltette a kábítószerfogyasztás következményeit, hiszen akár az „egyszeri kipróbálás” is tragédiához vezethet. 

A gyerekek kipróbálhatták a drogszemüveget és szemléltető kisvideókat nézhettek meg a témával kapcsolatban.

 

