1 órája
Drogszemüveget adtak a gyerekekre
Drogprevenciós előadássorozatot tartott a BVSZC Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskolában a Komlói Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsadója. A diákok figyelmét a RedP program keretében hívta fel a káros szenvedélyek veszélyeire, a függőség kialakulásának folyamatára.
Külön hangsúlyt kapott az, hogy minden döntésnek következménye van, és a legjobb megelőzés az információ megléte, az önismeret és a tudatos életvitel. Az előadó gyakorlati példákkal szemléltette a kábítószerfogyasztás következményeit, hiszen akár az „egyszeri kipróbálás” is tragédiához vezethet.
A gyerekek kipróbálhatták a drogszemüveget és szemléltető kisvideókat nézhettek meg a témával kapcsolatban.