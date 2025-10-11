október 11., szombat

Súlyos ütközés

1 órája

Durva baleset történt Mohácson, súlyos sérült is van

Olvasónk információja szerint biciklis baleset történt szombat délután Mohácson. A helyszínre mentő is érkezett.

Bama.hu

Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a mohácsi Pécsi úton október 11-én délután egy személyautó ütközött egy biciklissel és az elsődleges információk szerint a kerékpáros okozta a balesetet.

Mint hozzátette, a balesetben a kerékpáros megsérült, úgy tudjuk, hogy súlyosan.

Frissítés 

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a helyszínről bajtársaik egy 50 év körüli férfit végtagsérüléssel szállítottak helyszíni ellátást követően kórházba.

Tegnap, október 10-én az esti órákban adtunk hírt arról, hogy egy forgalmas pécsi kereszteződésben ötös karambol történt. Ennek részleteit korábbi cikkünkben találják.

 

 

