Durva baleset történt Mohácson, súlyos sérült is van

Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a mohácsi Pécsi úton október 11-én délután egy személyautó ütközött egy biciklissel és az elsődleges információk szerint a kerékpáros okozta a balesetet.

Mint hozzátette, a balesetben a kerékpáros megsérült, úgy tudjuk, hogy súlyosan.

