Tűzeset

2 órája

Durva lángok a fák között: egy lány vette észre, hogy baj van!

Címkék#tűz#Baranya Vármegyei Katasztrófavédelem#Mosolymanó Egyesület

Bóka Máté Ciprián

Tűz ütött ki egy nagyjából tíz négyzetméteres fatárolóban Cserkúton, a Zrínyi Miklós utcában. A lángok meggyújtották a környező aljnövényzetet is, illetve egy farakás is tüzet fogott. A lángokat a pécsi hivatásos tűzoltók oltják, akik két gépjárműfecskendővel és a vízszállítóval vonultak az esethez – közölte a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelem. 

Azonnal szóltak a tűzoltóknak. Fotó: Deák Andrea

Deák Andrea, a Mosolymanó Egyesület vezetője a közösségi oldalán közölte, kirándulni ment, amikor észrevették, hogy ég egy épület a cserkúti domboldalon. A lánya szólt először, így azonnal hívta a segélyhívót. Egy ismerősének is köszönetet mondott, aki segített a tűzoltóknak az égő házhoz jutni a szőlőhegyre! 

 

