Egy rönkszállító autó borult az árokba az autópályán

Címkék#rendőrség#baleset#Pécs#autópálya#teherautó

Egy rönkszállító autó borult az árokba az autópályán

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Paan Lily

Olvasónk jelezte, hogy az M60-as autópályán Mohács felé, a 25 - 26 kilométerszelvénynél, Pécs-Kelet lehajtónál egy farönköket szállító teherautót látott az árokba borulva.

Hivatalos megerősítésért és a baleset részleteiért a rendőrséghez fordultunk. Amint részletes információt kapunk az esetről, megosztjuk olvasóinkkal. 

 

