Egy rönkszállító autó borult az árokba az autópályán
Olvasónk jelezte, hogy az M60-as autópályán Mohács felé, a 25 - 26 kilométerszelvénynél, Pécs-Kelet lehajtónál egy farönköket szállító teherautót látott az árokba borulva.
Hivatalos megerősítésért és a baleset részleteiért a rendőrséghez fordultunk. Amint részletes információt kapunk az esetről, megosztjuk olvasóinkkal.
