Tűzeset
2 órája
Elképesztő! Lángok csaptak fel Baranyában
Nyári konyha égett a baranyai településen, Márokon.
Forrás: Shutterstock / Illusztráció
Fotó: Rawpixel.com
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy lakóház tizenöt négyzetméteres nyári konyhája égett ki teljesen Márokon, a Petőfi Sándor utcában. A villányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet, amelyben az épület teteje megsemmisült. Az egység a munkálatok közben kihozott egy gázpalackot, amelyet visszahűt.
Tűzesetek napja Baranyában
A csütörtöki nap során több tűzesetről is beszámolt lapunk, mely során többek között Bicsérd határában csaptak fel a lángok, ahol 4 szalmabála égett.
2025.10.23. 16:32
Gyújtogatás Baranyában? Négy szalmabála égett a település határában (VIDEÓ)
