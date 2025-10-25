október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

2 órája

Elképesztő! Lángok csaptak fel Baranyában

Címkék#láng#tűzeset#épület#katasztrófavédelem

Nyári konyha égett a baranyai településen, Márokon.

Bama.hu
Elképesztő! Lángok csaptak fel Baranyában

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: Rawpixel.com

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy lakóház tizenöt négyzetméteres nyári konyhája égett ki teljesen Márokon, a Petőfi Sándor utcában. A villányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet, amelyben az épület teteje megsemmisült. Az egység a munkálatok közben kihozott egy gázpalackot, amelyet visszahűt.

Tűzesetek napja Baranyában

A csütörtöki nap során több tűzesetről is beszámolt lapunk, mely során többek között Bicsérd határában csaptak fel a lángok, ahol 4 szalmabála égett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu