Elképesztő! Lángok csaptak fel Baranyában

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy lakóház tizenöt négyzetméteres nyári konyhája égett ki teljesen Márokon, a Petőfi Sándor utcában. A villányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet, amelyben az épület teteje megsemmisült. Az egység a munkálatok közben kihozott egy gázpalackot, amelyet visszahűt.

Tűzesetek napja Baranyában

A csütörtöki nap során több tűzesetről is beszámolt lapunk, mely során többek között Bicsérd határában csaptak fel a lángok, ahol 4 szalmabála égett.