3 órája
Elloptak egy idős kutyát Komlón, komoly összeg jár a nyomravezetőnek!
Eltűnt egy 17 éves pitbull kislány Komlón, a víztorony környékén lévő kertekből. A gazdik szerint a szétvágott kerítésen keresztül vitték el kedvencüket, aki nagyon barátságos, de idős, ezért különösen aggódnak érte. A család azt kéri, hogy aki látta a kutyát, az azonnal jelezze a 06-70-391-1523-as telefonszámon.
A visszajuttatásáért 500 ezer forint jutalmat ajánlanak fel. A posztot már kedd hajnalban közzétették, és a gazdik mindenkit arra kérnek, hogy ossza meg a felhívást, hátha valaki információval tud szolgálni a kutya hollétéről.
