Első fokon 15 évet kapott a becsalt hajléktalant kalapáccsal verő, késsel halálra szurkáló pécsi fiatalember

A hatóságok közölték azt is, hogy a férfi 2023 elejétől erőszakos, nyomasztó hatású, gyilkosságokkal teli filmeket nézett, foglalkoztatta az emberölés elkövetésének gondolata. Még ebben az évben felvették az egyetemre, így részt vett annak augusztusi gólyatáborán. Viselkedése miatt azonban már az első éjszakán azt kérték az anyjától, hogy vigye haza fiát a táborból.

A nő hajnali negyed háromkor zaklatott állapotban egyedül hagyta a gyerekét, aki ezután több nyugtató tablettát szedett be. Később feszült idegállapotban elhagyta a lakást, majd a környéken találkozott egy hajléktalan emberrel. A férfi eldöntötte, hogy a lakásába csalja, étellel kínálja, majd megöli.

Ezután az utcáról együtt indultak el a lakás felé. A férfi hellyel kínálta a hajléktalan embert a konyhában, kisütött neki egy gyorsfagyasztott pizzát, majd amikor az enni kezdett, rátámadott egy kalapáccsal. Dulakodni kezdtek, a támadó többször is fejen ütötte a hajléktalant, aki a padlóra esett. Ekkor a fiatal háromszor mellkason szúrta egy konyhakéssel, ennek következtében a hajléktalan a helyszínen meghalt – írta közleményében a Pécsi Törvényszék.