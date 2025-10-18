49 perce
Első fokon 15 évet kapott a becsalt hajléktalant kalapáccsal verő, késsel halálra szurkáló pécsi fiatalember
Tizenöt év fegyházra ítéltek egy férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt, mert megölt egy hajléktalan embert két évvel ezelőtt – közölte a Pécsi Törvényszék.
A férfiről kiderült, hogy a gyilkosság előtt rövid időn belül két családtagját is elveszítette, ezután édesanyjával új lakásba költözött Pécsen. Hamar zárkózottá vált, elszigetelődött a környezetétől, és egészségügyi problémái miatt orvosi és pszichológusi kezelésben részesült. Gyógyszert írtak fel neki, ezen kívül édesanyja nyugtató gyógyszerét is szedte, valamint rászokott az alkoholfogyasztásra, részegen agresszív volt, többször az anyjával szemben is.
A hatóságok közölték azt is, hogy a férfi 2023 elejétől erőszakos, nyomasztó hatású, gyilkosságokkal teli filmeket nézett, foglalkoztatta az emberölés elkövetésének gondolata. Még ebben az évben felvették az egyetemre, így részt vett annak augusztusi gólyatáborán. Viselkedése miatt azonban már az első éjszakán azt kérték az anyjától, hogy vigye haza fiát a táborból.
A nő hajnali negyed háromkor zaklatott állapotban egyedül hagyta a gyerekét, aki ezután több nyugtató tablettát szedett be. Később feszült idegállapotban elhagyta a lakást, majd a környéken találkozott egy hajléktalan emberrel. A férfi eldöntötte, hogy a lakásába csalja, étellel kínálja, majd megöli.
Ezután az utcáról együtt indultak el a lakás felé. A férfi hellyel kínálta a hajléktalan embert a konyhában, kisütött neki egy gyorsfagyasztott pizzát, majd amikor az enni kezdett, rátámadott egy kalapáccsal. Dulakodni kezdtek, a támadó többször is fejen ütötte a hajléktalant, aki a padlóra esett. Ekkor a fiatal háromszor mellkason szúrta egy konyhakéssel, ennek következtében a hajléktalan a helyszínen meghalt – írta közleményében a Pécsi Törvényszék.
A bírósági közlemény szerint a férfi a gyilkosság idején nem szenvedett kóros elmeállapotban, ami miatt képtelen vagy korlátozva lett volna tette következményeinek felismerésében. A határozat alapján a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható, az első fokú ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosítását kérte. A férfi és védője fellebbezést jelentettek be a büntetés enyhítésének érdekében, így a bíróság határozata nem jogerős.