1 órája
Rendkívüli: eltűnt egy 3 éves kisgyerek – körözést adott ki a Mohácsi Rendőrkapitányság
A napokban tölti be a 3. életévét, október elején adott ki körözést a rendőrség.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri Balog Martin Ruben felkutatásában, aki 2025. október 6-án tűnt el.
A gyermek 2022. október 28-án született Szekszárdon, magyar állampolgár, és eltűnésének ügyében a Mohácsi Rendőrkapitányság folytat eljárást.
A hatóság kéri, hogy aki a gyermek tartózkodási helyéről bármit tud, vagy a kereséssel kapcsolatban információval rendelkezik, haladéktalanul jelezze a rendőrség 112-es segélyhívó számán, illetve bármely rendőrkapitányságon. Segítsük egy megosztással a keresést.
