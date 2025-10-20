október 20., hétfő

Rendkívüli: eltűnt egy 3 éves kisgyerek – körözést adott ki a Mohácsi Rendőrkapitányság

A napokban tölti be a 3. életévét, október elején adott ki körözést a rendőrség.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri Balog Martin Ruben felkutatásában, aki 2025. október 6-án tűnt el.

Balog Martin Ruben eltűnése kapcsán körözést adtak ki. Forrás: police.hu

A gyermek 2022. október 28-án született Szekszárdon, magyar állampolgár, és eltűnésének ügyében a Mohácsi Rendőrkapitányság folytat eljárást.

A hatóság kéri, hogy aki a gyermek tartózkodási helyéről bármit tud, vagy a kereséssel kapcsolatban információval rendelkezik, haladéktalanul jelezze a rendőrség 112-es segélyhívó számán, illetve bármely rendőrkapitányságon. Segítsük egy megosztással a keresést. 

 

