Nálunk ilyen is van: bűnözőként és eltűntként is keresnek egy pécsi srácot

A rendőrség a lakosság segítségét kéri Jovánovics Dávid, 17 éves pécsi fiatal megtalálásához. A rendelkezésre álló adatok szerint Jovánovics Dávid 2025. szeptember 4-én eltűnt, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A fiú eltűnése miatt a Szigetvári Rendőrkapitányság körözést rendelt el.

Eltűntként keresték, de elfogatóparancsot is kiadtak Jovánovics Dávid kapcsán a hatóságok.

Fotó: POKMKML0020-BAR / Forrás: police.hu

Szeptember 30-án aztán újabb körözést adtak ki a fiú kapcsán, de immár a Komlói Járásbíróság, akik elfogatóparancsot rendeltek el ellene kényszerítés bűntette miatt.

Dávid 2008. augusztus 2-án született Pécsen, magyar állampolgár. A hatóságok jelenleg is keresik, és mindent megtesznek hollétének kiderítése érdekében. Segítsük egy megosztással a munkájukat!