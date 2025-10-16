59 perce
Nálunk ilyen is van: bűnözőként és eltűntként is keresnek egy pécsi srácot
Újabb bizarr eset Baranya vármegyében, amely összességében nagyon szomorú képet mutat.
Érdekes eset Baranyában.
Forrás: MW
A rendőrség a lakosság segítségét kéri Jovánovics Dávid, 17 éves pécsi fiatal megtalálásához. A rendelkezésre álló adatok szerint Jovánovics Dávid 2025. szeptember 4-én eltűnt, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A fiú eltűnése miatt a Szigetvári Rendőrkapitányság körözést rendelt el.
Szeptember 30-án aztán újabb körözést adtak ki a fiú kapcsán, de immár a Komlói Járásbíróság, akik elfogatóparancsot rendeltek el ellene kényszerítés bűntette miatt.
Dávid 2008. augusztus 2-án született Pécsen, magyar állampolgár. A hatóságok jelenleg is keresik, és mindent megtesznek hollétének kiderítése érdekében. Segítsük egy megosztással a munkájukat!