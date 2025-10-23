1 órája
Eltűnt egy 41 éves pécsi nő, kiadták a körözést a hatóságok
A középkorú pécsi hölgyet nem először látjuk az eltűntek listáján.
Nagy erőkkel keresik a hatóságok az eltűnt nőt.
Forrás: MW/Illusztráció
A Pécsi Rendőrkapitányság körözést adott ki Golej Viktória eltűnése ügyében. A 41 éves pécsi nő 2025. október 22-én ismeretlen helyre távozott, azóta nem adott életjelet magáról.
Golej Viktória 1984. szeptember 20-án született Pécsett, magyar állampolgár. A rendőrség jelenleg is nagy erőkkel keresi, és a lakosság segítségét kéri a felkutatásához.
Aki a nő tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy tegyen bejelentést személyesen bármely rendőrkapitányságon. Segítsük egy megosztással a hatóságok munkáját!