Mi történt veled, Viktória?

1 órája

Eltűnt egy 41 éves pécsi nő, kiadták a körözést a hatóságok

A középkorú pécsi hölgyet nem először látjuk az eltűntek listáján.

Nagy erőkkel keresik a hatóságok az eltűnt nőt.

Forrás: MW/Illusztráció

A Pécsi Rendőrkapitányság körözést adott ki Golej Viktória eltűnése ügyében. A 41 éves pécsi nő 2025. október 22-én ismeretlen helyre távozott, azóta nem adott életjelet magáról.

Eltűnt egy középkorú pécsi hölgy.
Forrás: police.hu

Golej Viktória 1984. szeptember 20-án született Pécsett, magyar állampolgár. A rendőrség jelenleg is nagy erőkkel keresi, és a lakosság segítségét kéri a felkutatásához.

 

Aki a nő tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy tegyen bejelentést személyesen bármely rendőrkapitányságon. Segítsük egy megosztással a hatóságok munkáját!

