38 perce
Újabb rejtélyes eltűnés − egy 8 éves pécsi kisfiút keresnek Budapesten
Egy megosztással is sokat segíthetünk a hatóságoknak. Alig múlt 8 éves az eltűnt gyermek.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri Salem Malik felkutatásához. A 8 éves eltűnt kisfiú 2025. július 21-én veszett el nyom nélkül, azóta tartózkodási helye ismeretlen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága körözést rendelt el a gyermek eltűnése ügyében.
Eltűnt egy pécsi kisfiú
Személyleírás:
Salem Malik férfi, magyar állampolgár, 2017. szeptember 29-én született Pécsen. Testmagassága 150 centiméter alatti, testalkata vékony. Haja homokszínű, hullámos és rövid, szeme zöld, bőrszíne fehér.
A rendőrség kéri, hogy aki a gyermek tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményeiről bármit tud, azonnal jelezze a 112-es segélyhívó számon vagy bármely rendőri szervnél. Segítsük egy megosztással a hatóságok munkáját.
Újabb rejtélyes eltűnés a Pilisben
Még ki sem heverte az ország Kaszás Nikolett tragédiáját, máris egy újabb eltűnt ember nyomait keresik ugyanebben a térségben. A rendőrség és az önkéntes mentők napok óta fésülik át az erdőt az 55 éves matektanár, Miklovicz András után, akinek mobiltelefonja a rengetegbe vezető úton került elő − számolt be róla az Origo.