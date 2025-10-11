Újabb rejtélyes eltűnés − egy 8 éves pécsi kisfiút keresnek Budapesten

A rendőrség a lakosság segítségét kéri Salem Malik felkutatásához. A 8 éves eltűnt kisfiú 2025. július 21-én veszett el nyom nélkül, azóta tartózkodási helye ismeretlen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága körözést rendelt el a gyermek eltűnése ügyében.

Az eltűnt kisfiú alig múlt 8 éves.

Forrás: police.hu

Személyleírás:

Salem Malik férfi, magyar állampolgár, 2017. szeptember 29-én született Pécsen. Testmagassága 150 centiméter alatti, testalkata vékony. Haja homokszínű, hullámos és rövid, szeme zöld, bőrszíne fehér.

A rendőrség kéri, hogy aki a gyermek tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményeiről bármit tud, azonnal jelezze a 112-es segélyhívó számon vagy bármely rendőri szervnél. Segítsük egy megosztással a hatóságok munkáját.

