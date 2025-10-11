október 11., szombat

Szörnyű hírek érkeztek

1 órája

Újabb rejtélyes eltűnés − egy 8 éves pécsi kisfiút keresnek Budapesten

Egy megosztással is sokat segíthetünk a hatóságoknak. Alig múlt 8 éves az eltűnt gyermek.

Bama.hu

A rendőrség a lakosság segítségét kéri Salem Malik felkutatásához. A 8 éves eltűnt kisfiú 2025. július 21-én veszett el nyom nélkül, azóta tartózkodási helye ismeretlen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága körözést rendelt el a gyermek eltűnése ügyében.

eltűnt kisfiú
Az eltűnt kisfiú alig múlt 8 éves.
Forrás: police.hu

 

Eltűnt egy pécsi kisfiú

Személyleírás:
Salem Malik férfi, magyar állampolgár, 2017. szeptember 29-én született Pécsen. Testmagassága 150 centiméter alatti, testalkata vékony. Haja homokszínű, hullámos és rövid, szeme zöld, bőrszíne fehér.

A rendőrség kéri, hogy aki a gyermek tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményeiről bármit tud, azonnal jelezze a 112-es segélyhívó számon vagy bármely rendőri szervnél. Segítsük egy megosztással a hatóságok munkáját.

Újabb rejtélyes eltűnés a Pilisben

Még ki sem heverte az ország Kaszás Nikolett tragédiáját, máris egy újabb eltűnt ember nyomait keresik ugyanebben a térségben. A rendőrség és az önkéntes mentők napok óta fésülik át az erdőt az 55 éves matektanár, Miklovicz András után, akinek mobiltelefonja a rengetegbe vezető úton került elő − számolt be róla az Origo.

 

