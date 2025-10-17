Érdemes várni
35 perce
Erre az árcsökkenésre vártunk − bírjuk ki szombatig!
Árváltozás elé nézünk!
A holtankoljak.hu információi szerint szombatig érdemes várni a tankolással: a gázolaj nagykereskedelmi ára ugyanis tovább csökken bruttó 3 forinttal, a benzin ára viszont ezúttal nem változik.
A pénteki nap során még a következő átlagárakon tankolhatunk:
95-ös benzin: 579 Ft/liter
Gázolaj: 584 Ft/liter
