Érdemes várni

35 perce

Erre az árcsökkenésre vártunk − bírjuk ki szombatig!

Árváltozás elé nézünk!

Bama.hu

A holtankoljak.hu információi szerint szombatig érdemes várni a tankolással: a gázolaj nagykereskedelmi ára ugyanis tovább csökken bruttó 3 forinttal, a benzin ára viszont ezúttal nem változik.

A pénteki nap során még a következő átlagárakon tankolhatunk:
95-ös benzin: 579 Ft/liter 
Gázolaj: 584 Ft/liter

 

