És megint az a fránya kanyar − baleset történt Pellérd és Keresztespuszta között – FRISSÍTVE
Többfelé eleredt az eső Baranyában.
Információink szerint közlekedési baleset történt Pellérd és Keresztespuszta között, abban a kanyarban, ahol rendszeresen fordulnak elő szerencsétlenségek. Úgy tudjuk, hogy bár vármegyeszerte többfelé eleredt az eső, ehhez a balesethez nem volt köze időjárási körülménynek, száraz útszakaszon történt a baj.
Kerestük a balesettel kapcsolatban a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.
FRISSÍTÉS:
A rendőrségtől megtudtuk, hogy egy kisteherautó borult az árokba, de szerencsére személyi sérülés nem történt.
