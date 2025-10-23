És megint az a fránya kanyar − baleset történt Pellérd és Keresztespuszta között

Információink szerint közlekedési baleset történt Pellérd és Keresztespuszta között, abban a kanyarban, ahol rendszeresen fordulnak elő szerencsétlenségek. Úgy tudjuk, hogy bár vármegyeszerte többfelé eleredt az eső, ehhez a balesethez nem volt köze időjárási körülménynek, száraz útszakaszon történt a baj.

Kerestük a balesettel kapcsolatban a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.