október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Eső, ősz, csúszós út: megint durrantak az orfűi szerpentinen

Címkék#Keresztespuszta#Pellérd#szerpentin#baleset

Két autó ütközött össze, kérdés, hogy milyen mértéken sérültek meg.

Bama.hu
Eső, ősz, csúszós út: megint durrantak az orfűi szerpentinen

Illusztráció.

Forrás: MW/Illusztráció

Fotó: Lang Róbert

Miután a pénteki nap viszonylagos nyugalomban telt, pénteken délután az esővel megérkezett az első baleset is. Olvasóink jelezték, hogy nagyon nagy szirénázást hallottak Pécsen, a Magyarürögi úton, ezért megkerestük az illetékeseket, hogy felvilágosítást adjanak arról, hogy pontosan mi is történhetett. 

Pécs és Orfű között két személyautó ütközött. A hivatásos tűzoltók egy gépjárművel vonultak a helyszínre. A sérült autók közúti akadályt képeznek. A gépjárművek utasai ki tudtak szállni – közölte lapunkkal dr. Sárkány Sándor tűzoltó alezredes, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője. 

Mint a Bama.hu is megírta, Pellérd és Keresztespuszta között történt csütörtökön közlekedési baleset történt, abban a kanyarban, ahol rendszeresen fordulnak elő szerencsétlenségek.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu