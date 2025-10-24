Eső, ősz, csúszós út: megint durrantak az orfűi szerpentinen

Miután a pénteki nap viszonylagos nyugalomban telt, pénteken délután az esővel megérkezett az első baleset is. Olvasóink jelezték, hogy nagyon nagy szirénázást hallottak Pécsen, a Magyarürögi úton, ezért megkerestük az illetékeseket, hogy felvilágosítást adjanak arról, hogy pontosan mi is történhetett.

Pécs és Orfű között két személyautó ütközött. A hivatásos tűzoltók egy gépjárművel vonultak a helyszínre. A sérült autók közúti akadályt képeznek. A gépjárművek utasai ki tudtak szállni – közölte lapunkkal dr. Sárkány Sándor tűzoltó alezredes, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője.

Mint a Bama.hu is megírta, Pellérd és Keresztespuszta között történt csütörtökön közlekedési baleset történt, abban a kanyarban, ahol rendszeresen fordulnak elő szerencsétlenségek.

