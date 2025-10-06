Ez már több a soknál: négyes karambol történt Pécsen – GALÉRIA

Újabb csapás
Az eső áztatta vizes aszfalt ismét megtette hatását.
Négy autó ütközött össze Pécsen, a Bogádi út és az Üszögi út kereszteződésénél hétfőn kora este. Egy járművet áramtalanítottak a pécsi hivatásos tűzoltók. A balesethez mentő is érkezett. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy az érintett járművek forgalmi akadályt képeznek, így korlátozásokra kell számítani az érintett útszakaszon.
Négyes karambol: az eső áztatta vizes aszfalt ismét megtette hatását.Fotók: Löffler Péter
Sajnos nem az első súlyos baleset a hétfői nap során, a 6-os útra mentőhelikopter is érkezett.
Október 5-én pedig hármas karambolról számoltunk be.
