Ez már több a soknál: négyes karambol történt Pécsen – GALÉRIA

Négy autó ütközött össze Pécsen, a Bogádi út és az Üszögi út kereszteződésénél hétfőn kora este. Egy járművet áramtalanítottak a pécsi hivatásos tűzoltók. A balesethez mentő is érkezett. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy az érintett járművek forgalmi akadályt képeznek, így korlátozásokra kell számítani az érintett útszakaszon.