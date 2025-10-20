Tragédia
5 órája
Fekete hétfő: idős férfi hunyt el a baranyai tűzben
Hétfő délután riasztották a tűzoltókat a Baranya vármegyei Birjánba, ahol egy Rákóczi Ferenc utcai családi ház kigyulladt. Az ötven négyzetméteres, egyszintes épület hálószobájában kis területen berendezési tárgyak égtek. A tűzoltók az ott lakó, hatvanas éveiben járó férfit kivitték az épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Az oltást követően a tűzoltók átvizsgálták és átszellőztették az épületet. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni.
