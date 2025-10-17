október 17., péntek

Baleset

1 órája

Felborult egy személyautó, teljes az útzár a balesetnél

Kaszás Endre
Felborult egy személyautó Vásárosdombó és Kaposszekcső között a 611-es főúton, a 7-es kilométernél. A dombóvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelynek keretén belül áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon teljes útzár van.

Információink szerint egy autó előzésbe kezdett, de nem tudta befejezni a manővert. Szalagkorlátnak ütközött, majd felborult. Úgy tudjuk, súlyos személyi sérülés nem történt, a helyszínelés zajlik.

A balesettel kapcsolatosan megkérdeztük a rendőrséget, amint információt kapunk, tájékoztatjuk olvasóinkat.

 

 

