Felborult egy személyautó, teljes az útzár a balesetnél

Felborult egy személyautó Vásárosdombó és Kaposszekcső között a 611-es főúton, a 7-es kilométernél. A dombóvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelynek keretén belül áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon teljes útzár van.

Információink szerint egy autó előzésbe kezdett, de nem tudta befejezni a manővert. Szalagkorlátnak ütközött, majd felborult. Úgy tudjuk, súlyos személyi sérülés nem történt, a helyszínelés zajlik.

A balesettel kapcsolatosan megkérdeztük a rendőrséget, amint információt kapunk, tájékoztatjuk olvasóinkat.