Egyre kacifántosabb az ügy

3 órája

„Ha nem jelentkezem, akkor beleestem egy kútba" − sejtelmes VIDEÓ az eltűnt siklósi nő Facebook-oldalán

Címkék#rendőrség#Felföldi Ágota#eltűnés

Sokakban sejlik fel Kaszás Nikolett esete. Felföldi Ágota eltűnése kapcsán is megmozdult az ország.

Bama.hu
„Ha nem jelentkezem, akkor beleestem egy kútba" − sejtelmes VIDEÓ az eltűnt siklósi nő Facebook-oldalán

Vajon mi történhetett a siklósi nővel?

Forrás: Facebook/Felföldi Ágota

Ahogy arról a bama.hu-n már korábban beszámoltunk, a rendőrség is keresi azt a siklósi nőt, aki Zanzibárról tartott Budapestre, ám nem ért haza Magyarországra, vélhetően Katarban veszett nyoma. Felföldi Ágota különös és sejtelmes posztokat tett közzé Facebook-oldalán eltűnése előtt. 

felföldi ágota
Felföldi Ágota Facebook-oldalán több érdekes bejegyzés is található, kiderült, hogy már szeptember 9-én indult volna haza.
Fotó: POKMB030022-BUD / Forrás: police.hu

Doha, a bűnös főváros: a rendőrség is kiadta a körözést Felföldi Ágota kapcsán

Információink szerint Felföldi Ágota zanzibári utazásról indult hazafelé, átszállása során a dohai repülőtérről beszélt édesapjával, és jelezte, hogy szeptember 30-án a kora délelőtti órákban érkezik Budapestre. Ám azóta sem tudni, hol tartózkodik, és a telefonja elérhetetlen. A siklósi nő korábban rejtélyes zanzibári sebesüléséről is posztolt, valamint egy veszélyes helyen készült videót is megosztott, melyben azt mondta, „ha nem jelentkezek, akkor valószínű beleestem egy kútba.”

Rejtélyes sérülést szenvedett, rengeteg vért vesztett

Augusztus végén egy nehezen érthető poszttal jelentkezett a siklósi hölgy, amelyből kiderült, hogy csúnya sérülést szenvedett a fején, majd szeptember 9-én arról számolt be, hogy aznap indult volna haza, de a szervezete legyengült, infúzióval a kezében készített fotót. 

Ágota személyleírása

Testmagassága 171–175 cm, testsúlya 51–60 kg, vékony testalkatú. Szőke, vállig érő hajú, kék szemű. Egyik lábszárán és a hasán virág tetoválás található.

A család és a rendőrség kéri, hogy aki dohai eltűnés óta esetleg látta Felföldi Ágotát, beszélt vele, vagy bármilyen információval rendelkezik tartózkodási helyéről, az azonnal értesítse a rendőrséget, vagy jelezze a hozzátartozóknak. Segítsük egy megosztással is, hogy minél előbb előkerüljön a baranyai hölgy!

Az egész országot megrázta Felföldi Ágota eltűnése

Az országos sajtót bejárta Ágota rejtélyes esete, a siklósi nő épp pár nappal a 40. születésnapja előtt tűnt el, ráadásul a lakosság különösen érzékeny jelenleg a hasonló témákra, Kaszás Nikolett halála és tragédiája okán.

 

