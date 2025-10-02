október 2., csütörtök

Sokkoló ügy

1 órája

Hátborzongató! A dohai repülőtérről tűnhetett el a siklósi nő

A családja és a rendőrség is keresi a siklósi Felföldi Ágotát, aki Zanzibárról tartott Budapestre, ám nem ért Magyarországra. A nő közösségi oldalán is furcsa dolgokat osztott meg az elmúlt napokban.

Bama.hu
Hátborzongató! A dohai repülőtérről tűnhetett el a siklósi nő

Illusztráció

Fotó: Frame Stock Footage

A Pécsi Rendőrkapitányság rendelt el körözést a 40 éves siklósi nő eltűnésével kapcsolatban. Tudhatjuk, hogy egy eltűnéssel kapcsolatos eset sem egyszerű, de Felföldi Ágota esete körül több részlet is tisztázatlan. Az 1985-ös születésű hölgy szeptember 29-e óta nem adott életjelet magáról.

Felföldi Ágota
Felföldi Ágota
Forrás: police.hu

Információink szerint Ágota zanzibári utazásról indult hazafelé, átszállása során a dohai repülőtérről beszélt édesapjával, és jelezte, hogy szeptember 30-án a kora délelőtti órákban érkezik Budapestre. Ám azóta sem tudni, hol tartózkodik, és a telefonja elérhetetlen. Aggodalomra adhatnak okot Ágota posztjai a nyilvános, Facebook-oldalán. Itt korábban rejtélyes zanzibári sebesüléséről is posztolt.

Felföldi Ágota személyleírása:

Testmagassága 171–175 cm, testsúlya 51–60 kg, vékony testalkatú. Szőke, vállig érő hajú, kék szemű. Egyik lábszárán és a hasán virág tetoválás található.

A család és a rendőrség kéri, hogy aki eltűnése óta esetleg látta Felföldi Ágotát, beszélt vele, vagy bármilyen információval rendelkezik tartózkodási helyéről, az azonnal értesítse a rendőrséget, vagy jelezze a hozzátartozóknak.

 

