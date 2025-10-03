16 perce
"Nem tűntem el, bár tudom, sok kedves ember életében ez lett volna a legjobb" − jelentkezett az eltűnt Felföldi Ágota
Állítása szerint el sem tűnt.
Előkerült, pontosabban előkerítette magát az az eltűnt siklósi nő, akivel kapcsolatban a napokban adott ki körözést a rendőrség. A napokban 40. születésnapját ünneplő Felföldi Ágota a Zanzibár-Doha-Budapest Bermuda-hárömszögben tűnt el, ám most közösségi oldalán jelentkezett, „jó akaróinak” is üzent.
Előkerült Felföldi Ágota: közösségi oldalán jelentkezett
„Ha nem jelentkezem, akkor beleestem egy kútba" − sejtelmes VIDEÓ az eltűnt siklósi nő Facebook-oldalán
Részleteket ugyan nem árult el arról, hogy merre járt és mi történt vele, de a lényeg, hogy épségben van és állítása szerint csak egy félreértés miatt kezelték eltűntként. A kissé pikírten íródott bejegyzések alatt megjelentek a kommentelők is, akikből elég negatív reakciót váltott ki Ágota hangneme, miszerint ők csak azért oszották meg eltűnésének hírét, hogy segítség azt, hogy minél előbb előkerüljön.