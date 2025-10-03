"Nem tűntem el, bár tudom, sok kedves ember életében ez lett volna a legjobb" − jelentkezett az eltűnt Felföldi Ágota

Részleteket ugyan nem árult el arról, hogy merre járt és mi történt vele, de a lényeg, hogy épségben van és állítása szerint csak egy félreértés miatt kezelték eltűntként. A kissé pikírten íródott bejegyzések alatt megjelentek a kommentelők is, akikből elég negatív reakciót váltott ki Ágota hangneme, miszerint ők csak azért oszották meg eltűnésének hírét, hogy segítség azt, hogy minél előbb előkerüljön.