Pont került az ügy végére

16 perce

"Nem tűntem el, bár tudom, sok kedves ember életében ez lett volna a legjobb" − jelentkezett az eltűnt Felföldi Ágota

Címkék#Felföldi Ágota#eltűnés#rendőrség

Állítása szerint el sem tűnt.

Bama.hu

Előkerült, pontosabban előkerítette magát az az eltűnt siklósi nő, akivel kapcsolatban a napokban adott ki körözést a rendőrség. A napokban 40. születésnapját ünneplő Felföldi Ágota a Zanzibár-Doha-Budapest Bermuda-hárömszögben tűnt el, ám most közösségi oldalán jelentkezett, „jó akaróinak” is üzent.

Előkerült Felföldi Ágota: közösségi oldalán jelentkezett

Részleteket ugyan nem árult el arról, hogy merre járt és mi történt vele, de a lényeg, hogy épségben van és állítása szerint csak egy félreértés miatt kezelték eltűntként. A kissé pikírten íródott bejegyzések alatt megjelentek a kommentelők is, akikből elég negatív reakciót váltott ki Ágota hangneme, miszerint ők csak azért oszották meg eltűnésének hírét, hogy segítség azt, hogy minél előbb előkerüljön.

