Ettől tartottunk

2 órája

Friss: többen megsérültek a hétfői, pécsi balesetben, súlyos sérült is van

Az OMSZ reagált megkeresésünkre.

Bama.hu

Ahogy arról a hétfői nap során már beszámoltunk, csúnya közlekedési baleset történt Pécs és Kozármisleny között, az 57-es főúton, Nagyárpád után. Az útszakaszon teljes útzár volt érvényben, a pécsi tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki egy embert az egyik gépkocsiból. 

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikáció szervezője, Magyar Luca Zsuzsanna megkeresésünkre elmondta, a helyszínről egy 60 év körüli nőt, valamint egy 40 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársai kórházba.

