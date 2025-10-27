Friss: többen megsérültek a hétfői, pécsi balesetben, súlyos sérült is van

Ahogy arról a hétfői nap során már beszámoltunk, csúnya közlekedési baleset történt Pécs és Kozármisleny között, az 57-es főúton, Nagyárpád után. Az útszakaszon teljes útzár volt érvényben, a pécsi tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki egy embert az egyik gépkocsiból.