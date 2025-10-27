Ettől tartottunk
1 órája
Friss: többen megsérültek a hétfői, pécsi balesetben, súlyos sérült is van
Az OMSZ reagált megkeresésünkre.
Ahogy arról a hétfői nap során már beszámoltunk, csúnya közlekedési baleset történt Pécs és Kozármisleny között, az 57-es főúton, Nagyárpád után. Az útszakaszon teljes útzár volt érvényben, a pécsi tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki egy embert az egyik gépkocsiból.
3 órája
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikáció szervezője, Magyar Luca Zsuzsanna megkeresésünkre elmondta, a helyszínről egy 60 év körüli nőt, valamint egy 40 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársai kórházba.
