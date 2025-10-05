október 5., vasárnap

Aurél névnap

11°
+17
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

1 órája

Az egyedülálló idős emberek különösen nagy veszélyben vannak!

Címkék#tapasztalat#segítség#statisztika#élet#okostelefon

A lakástüzek áldozatai leggyakrabban egyedül élő idős emberek. Célszerű az otthonukba olyan füstérzékelőt telepíteni, amely nemcsak hangosan sípol, hanem a rokonok okostelefonjára is jelzést küld - tanácsolja a katasztrófavédelem.

Wald Kata

Többen haltak meg lakástűzben az idén szeptember közepéig, mint a tavalyi év hasonló időszakában - a katasztrófavédelem országos adatai szerint idén eddig több mint 4500 otthonban keletkezett tűz, ezekben összesen 72 ember vesztette az életét, ami 14-gyel több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A fűtési szezon csak nemrég kezdődött el, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy ebben az időszakban megemelkedik a lakástüzek száma, hiszen az emberek több időt töltenek otthon, gyakrabban főznek, és fűteni is kell. A katasztrófavédelem közlése szerint a lakástüzek többsége emberi mulasztásra, illetve az ingatlanban használt eszközök karbantartásának elmulasztására vezethetőek vissza. 

- Szintén növelik a lakástüzek kockázatát a felhalmozott holmik és egyéb lomok, amelyek nemcsak tűzveszélyesek, hanem a menekülést is nehezítik, valamint akadályozzák a tűzoltók munkáját - hangsúlyozzák. Fontos tudni azt is, hogy a tapasztalatok szerint azokban a lakásokban, ahol füstérzékelő is működik, nem alakul ki nagyobb tűz, mert a lángokat már azok kialakulásakor meg lehet fékezni. - A lakástüzek áldozatai leggyakrabban egyedül élő idős emberek, ezért otthonukba érdemes olyan füstérzékelőt telepíteni, amely nemcsak hangosan sípol füst esetén, hanem a rokonok okostelefonjára is jelzést küld - emelik ki a szakemberek. 

füstérzékelő lakástűz
Füstérzékelő használatával  a komolyabb lakástüzek megelőzhetők.

 

Ahol lakástűz pusztított, nem volt füstérzékelő

Baranyában, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság statisztikái szerint 2024-ben összesen 206 esetben riasztották a hivatásos tűzoltókat lakástűzhöz, ezekben 2 ember vesztette életét, ugyanúgy, mint az előző évben. A lakástüzekben Baranyában tavaly 12 ember sérült meg, többségük a belélegzett füst miatt - ez a szám pontosan ugyanannyi, mint egy évvel korábban. Az otthon jellegű tüzesetek megelőzésében nagy segítség lehet a füstérzékelő, amelyek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek, amikor még van idő cselekedni, az éppen meggyulladt tüzet eloltani, vagy kimenekülni és a tűzoltókat hívni. A tavalyi statisztikák szerint a lakástüzekben érintett baranyai otthonok egyikében sem volt füstérzékelő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu