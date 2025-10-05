Az egyedülálló idős emberek különösen nagy veszélyben vannak!

Többen haltak meg lakástűzben az idén szeptember közepéig, mint a tavalyi év hasonló időszakában - a katasztrófavédelem országos adatai szerint idén eddig több mint 4500 otthonban keletkezett tűz, ezekben összesen 72 ember vesztette az életét, ami 14-gyel több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A fűtési szezon csak nemrég kezdődött el, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy ebben az időszakban megemelkedik a lakástüzek száma, hiszen az emberek több időt töltenek otthon, gyakrabban főznek, és fűteni is kell. A katasztrófavédelem közlése szerint a lakástüzek többsége emberi mulasztásra, illetve az ingatlanban használt eszközök karbantartásának elmulasztására vezethetőek vissza.

- Szintén növelik a lakástüzek kockázatát a felhalmozott holmik és egyéb lomok, amelyek nemcsak tűzveszélyesek, hanem a menekülést is nehezítik, valamint akadályozzák a tűzoltók munkáját - hangsúlyozzák. Fontos tudni azt is, hogy a tapasztalatok szerint azokban a lakásokban, ahol füstérzékelő is működik, nem alakul ki nagyobb tűz, mert a lángokat már azok kialakulásakor meg lehet fékezni. - A lakástüzek áldozatai leggyakrabban egyedül élő idős emberek, ezért otthonukba érdemes olyan füstérzékelőt telepíteni, amely nemcsak hangosan sípol füst esetén, hanem a rokonok okostelefonjára is jelzést küld - emelik ki a szakemberek.

Füstérzékelő használatával a komolyabb lakástüzek megelőzhetők.

Ahol lakástűz pusztított, nem volt füstérzékelő

Baranyában, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság statisztikái szerint 2024-ben összesen 206 esetben riasztották a hivatásos tűzoltókat lakástűzhöz, ezekben 2 ember vesztette életét, ugyanúgy, mint az előző évben. A lakástüzekben Baranyában tavaly 12 ember sérült meg, többségük a belélegzett füst miatt - ez a szám pontosan ugyanannyi, mint egy évvel korábban. Az otthon jellegű tüzesetek megelőzésében nagy segítség lehet a füstérzékelő, amelyek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek, amikor még van idő cselekedni, az éppen meggyulladt tüzet eloltani, vagy kimenekülni és a tűzoltókat hívni. A tavalyi statisztikák szerint a lakástüzekben érintett baranyai otthonok egyikében sem volt füstérzékelő.