október 14., kedd

Helén névnap

12°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Futárt gázoltak Pécs belvárosában, áll a forgalom!

Címkék#forgalom#rendőr#baleset#futár#Balokány#szemtanú

Bama.hu
Futárt gázoltak Pécs belvárosában, áll a forgalom!

Forrás: bama olvasó

Olvasónk jelezte hírportálunknak, hogy baleset történt kedd késő délután Pécsen az Alsómalom utcában. A szemtanúk szerint egy robogós futárt üthettek el, ezt bizonyítja a többsávos út közepén látható kétkerekű. Komoly torlódásra kell számítani, a Waze alkalmazás térképén a Balokányig mutat torlódást.
A helyszínre mentők és rendőrök is érkeztek, akiket levél formájában megkerestünk. Amint válaszolnak levelünkre, frissítjük cikkünket.

FRISSÍTÉS:

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya úgy értesítette hírportálunkat, hogy egy robogós Wolt-futár ütött el egy gyalogost, aki szabálytalanul próbált meg átjutni az Alsómalom utca másik oldalára. A forgalom azóta helyreállt, nincs fennakadás.

Úgy tudjuk, a gyalogos súlyosan megsérült.



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu