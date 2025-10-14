Futárt gázoltak Pécs belvárosában, áll a forgalom!

Olvasónk jelezte hírportálunknak, hogy baleset történt kedd késő délután Pécsen az Alsómalom utcában. A szemtanúk szerint egy robogós futárt üthettek el, ezt bizonyítja a többsávos út közepén látható kétkerekű. Komoly torlódásra kell számítani, a Waze alkalmazás térképén a Balokányig mutat torlódást.

A helyszínre mentők és rendőrök is érkeztek, akiket levél formájában megkerestünk. Amint válaszolnak levelünkre, frissítjük cikkünket.



