Gázolás: Mecseknádasdon ugrott az útra egy vad, ütközés lett a vége

A tűzoltók a gépkocsit áramtalanították, ezzel megszüntetve a további veszélyforrást. A mentőszolgálat egységei szintén a helyszínre érkeztek. Az ütközés körülményeivel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.

A rendőrök, mentők és a katasztrófavédelem ismételten felhívja a járművezetők figyelmét, hogy az őszi időszakban fokozott óvatossággal közlekedjenek azokon a térségekben, ahol vadmozgásra kell számítani.

FRISSÍTÉS:

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya úgy értesítette hírportálunkat, hogy egy szarvast ütött el egy személyautó. Úgy tudjuk, hogy a sofőr könnyebben sérült a baleset során.