Gázolás történt Pécsen, most a szemtanúkat keresik

Az eset október 15-én 7:20 és 7:30 között történt Pécsett, az Acsády utcában. Egy feltehetően szürke személyautó a Szigeti útra kanyarodva nem adott elsőbbséget a Rácvárosi út felől, a kerékpársávon szabályosan haladó biciklisnek, és érintőlegesen nekiütközött a kerékpár hátsó kerekének. A kerékpáros az útpadkára esett és könnyebben megsérült. Az autós megállás és segítségnyújtás nélkül továbbhajtott a Rácvárosi út irányába.

A rendőrség kéri, hogy aki látta a balesetet vagy információval rendelkezik, jelentkezzen névtelenség megőrzése mellett is a 06-80-555-111-es Telefontanún, a 112-es segélyhívón, vagy személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.