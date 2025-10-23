október 23., csütörtök

Mi történhetett?

58 perce

Gyújtogatás Baranyában? Négy szalmabála égett a település határában (VIDEÓ)

Címkék#láng#Bicsérd#szalmabála#tűzeset

A tűzesetek napja a csütörtök.

Bama.hu
Akár jóval nagyobb is lehetett volna a baj, szerencsére időben érkeztek a szakemberek.

Forrás: Olvasói fotó

A sokadik tűzesetről kell beszámolnunk a csütörtöki nap során, ezúttal nem sokkal délután 4 óra előtt csaptak fel a lángok Bicsérd határában, ahol 4 szalmabála égett. A tűzoltók a helyszínre érkezve megakadályozták a lángok továbbterjedését. Egyelőre a szakemberek nem tudták megállapítani, hogy mitől keletkezett a tűz, az sincs kizárva, hogy gyújtogatás történt. 

 

