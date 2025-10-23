Mi történhetett?
58 perce
Gyújtogatás Baranyában? Négy szalmabála égett a település határában (VIDEÓ)
A tűzesetek napja a csütörtök.
Akár jóval nagyobb is lehetett volna a baj, szerencsére időben érkeztek a szakemberek.
Forrás: Olvasói fotó
A sokadik tűzesetről kell beszámolnunk a csütörtöki nap során, ezúttal nem sokkal délután 4 óra előtt csaptak fel a lángok Bicsérd határában, ahol 4 szalmabála égett. A tűzoltók a helyszínre érkezve megakadályozták a lángok továbbterjedését. Egyelőre a szakemberek nem tudták megállapítani, hogy mitől keletkezett a tűz, az sincs kizárva, hogy gyújtogatás történt.
