Gyújtogatás Baranyában? Négy szalmabála égett a település határában (VIDEÓ)

A sokadik tűzesetről kell beszámolnunk a csütörtöki nap során, ezúttal nem sokkal délután 4 óra előtt csaptak fel a lángok Bicsérd határában, ahol 4 szalmabála égett. A tűzoltók a helyszínre érkezve megakadályozták a lángok továbbterjedését. Egyelőre a szakemberek nem tudták megállapítani, hogy mitől keletkezett a tűz, az sincs kizárva, hogy gyújtogatás történt.