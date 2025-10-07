Szörnyű tragédia
5 perce
Halálos baleset a 6-os úton, mentőhelikopter érkezett (FOTÓK)
Sajnos nem sikerült megmenteni a roncsba szorult sofőr életét.
Ahogy arról tegnap a duol.hu írása alapján beszámoltunk, súlyos közúti baleset történt a 6-os főúton, Kisapostag térségében a 78-as kilométer közelében hétfőn délután.
Halálos baleset Kisapostag térségében
Az útról lesodrodott és fának csapodott autóban egy személy ült, őt a helyszínre érkező tűzöltők feszítővágókkal szabadították ki a roncsból. Mentőhelikopter is érkezett, hogy a sérült minél előbb szakszerű és életmentő ellátást kapjon, ám a duol.hu arról számolt be, hogy információik szerint a sofőr életét vesztette a baleset következtében.
Ezt ne hagyja ki!Szörnyű ütközés
18 órája
Rendkívüli: Óriási baleset a 6-oson, mentőhelikopter érkezett a helyszínre (FOTÓK)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre