Halálos baleset a 6-os úton, mentőhelikopter érkezett (FOTÓK)

Ahogy arról tegnap a duol.hu írása alapján beszámoltunk, súlyos közúti baleset történt a 6-os főúton, Kisapostag térségében a 78-as kilométer közelében hétfőn délután.

Hiába érkezett több mentő is a helyszínre, nem tudtak segíteni a sérültön.

Forrás: Horváth László/duol.hu

Halálos baleset Kisapostag térségében

Az útról lesodrodott és fának csapodott autóban egy személy ült, őt a helyszínre érkező tűzöltők feszítővágókkal szabadították ki a roncsból. Mentőhelikopter is érkezett, hogy a sérült minél előbb szakszerű és életmentő ellátást kapjon, ám a duol.hu arról számolt be, hogy információik szerint a sofőr életét vesztette a baleset következtében.