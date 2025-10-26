Gyászszünet a focimeccsen – az osztrák autópályán elhunyt baranyai férfira emlékeznek

Az ausztriai A9-es autópályán történt halálos baleset során egy 38 éves, Leibnitz járásból származó, ittas sofőr előzés közben ütközött össze egy magyar rendszámú autóval, amely a becsapódás után kigyulladt. A magyar járműben utazó két baranyai férfi a helyszínen életét vesztette.

Halálos baleset történt Ausztriában – a baranyai áldozatokra sokan jó szívvel emlékeznek.

Fotó: FF Lang / Forrás: steiermark.orf.at

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a jármű teljesen kiégett, így az áldozatok azonosítása hosszabb időt vett igénybe. Később kiderült: mindkét elhunyt Baranya vármegyéből származott. Az egyik férfi Királyegyházán élt, míg a másik, egy ötgyermekes édesapa, Tésenyben lakott.