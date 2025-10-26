október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulók
Szívszorító tragédia

33 perce

Gyászszünet a focimeccsen – az osztrák autópályán elhunyt baranyai férfira emlékeznek

Címkék#emlék#baleset#áldozat#sofőr#autópálya

Amint arról korábban beszámoltunk, szörnyű tragédia rázta meg a hétvégén Baranya vármegyét. Szombatra virradó éjjel halálos baleset történt Ausztriában, az A9-es autópálya egyik szakaszán. Két baranyai fiatal férfi vesztette életét a tragédiában. Az egyikükre korábbi csapata közösen emlékezik vasárnap.

Bama.hu

Az ausztriai A9-es autópályán történt halálos baleset során egy 38 éves, Leibnitz járásból származó, ittas sofőr előzés közben ütközött össze egy magyar rendszámú autóval, amely a becsapódás után kigyulladt. A magyar járműben utazó két baranyai férfi a helyszínen életét vesztette.

Halálos baleset Ausztriában, esélyük sem volt a túlélésre.
Halálos baleset történt Ausztriában – a baranyai áldozatokra sokan jó szívvel emlékeznek.
Fotó: FF Lang / Forrás: steiermark.orf.at

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a jármű teljesen kiégett, így az áldozatok azonosítása hosszabb időt vett igénybe. Később kiderült: mindkét elhunyt Baranya vármegyéből származott. Az egyik férfi Királyegyházán élt, míg a másik, egy ötgyermekes édesapa, Tésenyben lakott.

Mint megtudtuk, az egyik áldozat korábban Szentlőrincen élt, és futballozott is a helyi csapatban. Ismerősei, barátai és korábbi csapattársai megrendülten búcsúztak tőle, a közösségi médiában rengetegen emlékeztek rá, mint segítőkész, jólelkű emberre, aki a családjáért vállalta az ingázást külföldre.

A balesetet okozó sofőr szervezetében jelentős mennyiségű alkoholt mutattak ki, őt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. Az A9-es autópályát az éjszaka folyamán teljes szélességében lezárták Spielfeld irányába.

A halálos baleset áldozata emlékére gyászszünettel indul a focimeccs

Lapunkhoz időközben új, megerősített információk érkeztek: a Szentlőrinc SE vasárnapi, október 26-án 13 órakor kezdődő NB II-es mérkőzése a Békéscsaba ellen gyászszünettel veszi kezdetét a Szentlőrinc SE sporttelepen. A klub ezzel kíván tisztelegni egykori játékosa, Dominik emléke előtt, aki a tragikus balesetben vesztette életét.

A szentlőrinci sportcsalád és a helyi közösség így közösen adózik a fiatal férfi emlékének, akiért ma nemcsak a pályán, hanem a szívekben is csend lesz néhány percre.

